أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

ابرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تاكيد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، التزام الحكومة بتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بحزم وعدالة.

وتابعت تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي، حول الحفاظ على الأونروا باعتبارها مسؤولية دولية قانونية وسياسية وأخلاقية لبناء السلام والاستقرار، وأن الفشل في حمايتها ودورها له تبعات خطيرة.

وسلطت الضوء على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية على منح دولة فلسطين التي تتمتع بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات إضافية لتتمكن من تولي رئاسة مجموعة الـ (77+الصين) في 2019م.

واهتمت بفرض وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على إيران، شملت منظمة الباسيج وشبكات تدعم بنيتها التحتية، من بينها 5 شركات استثمارات وثلاثة مصارف.