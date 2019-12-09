اهتمامات الصحف المغربية الاثنين



أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بيان الخارجية الأمريكية، الذي صدر في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمغرب، والذي أكد فيه بأن البلدين يقيمان تعاونًا ممتازًا يتعين تعزيزه أكثر، وأن واشنطن تلتزم بدعم جهود المغرب على الصعيد الاقتصادي .

وتطرقت إلى الاجتماع الوزاري لدول الجوار حول ليبيا، الذي انعقد بإيطاليا لبحث سبل إنهاء الأزمة في هذا البلد.

وأشارت إلى تأكيد المغرب خلال الاجتماع أنه "يتابع بقلق كبير الوضع في ليبيا، والتداعيات الناجمة عنه، مجددًا دعوته للأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة العليا والانضمام بجدية للمسلسل السياسي"، مسلطةً الضوء على الحراك الشعبي المستمر بالجزائر، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وتناولت الوضع الأمني في العراق، لافتة إلى ارتفاع حصيلة قتلى اعمال العنف بساحة الخلاني وسط بغداد الجمعة الماضي، إلى 25 قتيلاً وأكثر من 120 مصابا.

وواصلت مواكبتها للأحداث في فرنسا، التي تعيش على وقع إضراب عام شل الحركة في قطاع النقل وفي عدد من القطاعات الحيوية احتجاجات على مشروع اصلاح نظام التقاعد الذي طرحته الحكومة الفرنسية .

ونقلت إعلان الخرطوم عزمها على تصفية ملف الإرهاب، لتطوير علاقاتها الدولية ورفع إسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.