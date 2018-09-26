أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الأبعاد الكارثية للأزمة السورية ، كاشفة عن نزوح ما لايقل عن 15 مليون سوري داخل وخارج البلاد ،موضحة أن هذا العدد الكبير يشكل ثلثي الشعب السوري الذي فقد الأمل في عودة سوريا إلى سابق عهدها بالنظر لحجم الدمار المادي والمعنوي الذي لحق بالبلاد ، جراء الحرب الأهلية التي تتواصل للعام الثامن على التوالي.

ورأت الصحف أن الوضع المتردي الذي تعيشه مختلف مكونات الشعب السوري يعد كافياً لنزع الشرعية عن نظام بشار الأسد ومحاكمته أمام المحاكم الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية .

وعلى صعيد آخر ، لفتت الصحف الانتباه للوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه الشعب اليمني في المحافظات التي تخضع للانقلابيين الحوثيين الذين فرضوا الحرب على شعب بأكمله تنفيذا للأجندة الإيرانية التي تهدف لزرع الفتنة والفوضى ليس في اليمن وحده بل في باقي الدول العربية .

وقالت الصحف إن عودة الهدوء إلى العراق تتطلب تشكيل حكومة وفاق وطني بعيدا عن المحاصصة المذهبية والطائفية .

وعن جديد الساحة الليبية ، تحدثت صحف الأربعاء عن مبادرة ليبية لتوحيد مختلف مكونات المجتمع من أجل المصالحة الوطنية ، دون استثناء أنصار النظام السابق ، موضحة بأن المساعي تهدف في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات برلمانية تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية .

وفي الشأن الدولي ، تطرقت صحف الجزائر لنداء وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، مايك بومبيو ، للمجموعة الدولية بضرورة الإنخراط في مساعي ردع إيران ووقف تمردها على القوانين الدولية واللوائح الأممية.

وأخبرت ذات الصحف عن اتهام الوزير الأمريكي ، للنظام الإيراني بأنه أكبر راع للإرهاب في العالم وأنه سبب الحروب الداخلية التي تشهدها بعض الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط ، من خلال دعمه لبعض الأقليات العرقية والمذهبية بالسلاح وبالدعاية في وسائل الإعلام الإيرانية وبعض المنابر الإعلامية لدى الدول المتعاطفة مع إيران .