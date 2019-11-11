اهتمامات الصحف المصرية الاثنين

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتطورات الوضع في العراق، مبرزة تصاعد التحذيرات من "حمام دماء" بحق المتظاهرين عقب ليلة دامية سقط فيها 10 قتلى جدد وأكثر من 100 جريح إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين التي راح ضحيتها منذ بداية الاحتجاجات في أكتوبر الماضي 319 قتيلًا.

وعرجت إلى مواصلة المتظاهرون في لبنان احتجاجاتهم الغاضبة لليوم الخامس والعشرين على التوالي تحت اسم "أحد الإصرار" بساحتي رياض الصلح والشهداء في العاصمة بيروت. وأبرزت مشاركة وفود حكومية وحقوقية مصرية في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة والمقرر أن تبدأ بعد غد الأربعاء.

وأخبرت عن استئناف المرافق الحكومية اليمنية أنشطتها أمس كأول ثمار لاتفاق الرياض والمجلس الانتقالي الأسبوع الماضي بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة.

ولفتت الانتباه إلى اعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني انتهاء العمل رسميًا بملحقتي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الكاملة على كل شبر فيها.

وتحدثت الصحف القاهرة عن إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته أمس بعد موجة احتجاجات قوية استمرت 3 أسابيع لاتهامه بتزوير نتيجة فوزه في انتخابات الرئاسة لولاية رابعة.