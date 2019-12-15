اهتمامات الصحف السودانية الأحد



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الاتجار في النقد الأجنبي، وقررت المحكمة مصادرة الأموال المضبوطة في منزله.

ونقلت عن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي قوله إن 45 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قتلوا وجرحوا أمس في معارك دارت بمديرية رازح غرب محافظة صعدة في أقصى شمال البلاد.

ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تخوف مئات العائلات المقدسية في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى من هدم سلطات الاحتلال منازلهم تحت ذريعة البناء من دون ترخيص.

وأشارت إلى تعثر التوافق على تكليف شخص يُشكل الحكومة العراقية، بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 29 نوفمبر الماضي.

وأخبرت صحف الأحد عن مقتل 23 جنديًا على الأقل بالجيش الأفغاني من قبل مجموعة من المتسللين من حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان.