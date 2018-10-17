أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الإعلام الباكستاني التي أكد فيها أن بلاده لا تواجه العزلة من المجتمع الدولي،مثمنا وقوف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والصين وباقي الدول الصديقة معها .

واهتمت بأنباء انتخاب باكستان عضوا بمجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه خلال الجلسة الرابعة لاجتماع وزراء المياه للدول الأعضاء للمنظمة التي عقدت في القاهرة.

وأخبرت عن اتفاق باكستان وبولندا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية بين قواتهما المسلحة.

وسلطت الضوء على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الصين لدعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وتناقلت أنباء مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسة عشر جراء اصطدام قطار ركاب بعربة أمس في إقليم السند جنوب باكستان.

إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان حيث تستمر المعارك بين القوات الحكومية ومليشيات حركة طالبان.