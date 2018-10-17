أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية الروسية التي ستعقد اليوم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي.

وأشارت إلى أن البلدين سيوقعان اليوم على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها.

وعرجت صحف الأربعاء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في طولكرم شمال الضفة الغربية.

ولفتت الانتباه إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات قانونية إضافية ليتمكنوا من تولي رئاسة مجموعة الـ "77" في 2019.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 33 آخرين إثر العاصفة المدارية "لبان" التي ضربت مناطق من سلطنة عمان واليمن.

وأخبرت عن إرجاء رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، تنفيذ قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بعد تعرضه لانتقادات داخلية ،وتهديدات برد تجارى من الخارج .