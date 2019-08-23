اهتمامات الصحف المغربية الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتطورات مسلسل الانتقال الديمقراطي في السودان، بعد تنصيب المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة المقبلة.

وتوقفت عند تأدية رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، اليمين الدستوري أمس، وتأكيده أنه يسعى إلى تشكيل حكومة متناغمة تعبر بالسودان إلى بر الأمان، مبرزًا مجمل أولوياته على رأس الحكومة.

وتابعت الأوضاع في شمال غرب سوريا، وأوردت إعلان دمشق عن فتح معبر لخروج المدنيين، من منطقة التصعيد في إدلب، بعد سيطرة قواتها على بلدة خان شيخون الاستراتيجية في المحافظة، و محاصرتها لقرى و بلدات عدة كانت تحت سيطرة المعارضة.

وتطرقت إلى احتضان فرنسا اليوم لقمة مجموعة الدول السبع التي تنعقد بمدينة بياريتز وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وتابعت الصحف المغربية حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه ايطاليا بعد استقالة رئيس الحكومة و بدء مشاورات يقودها رئيس الجمهورية لتفادي انتخابات مبكرة.