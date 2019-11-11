اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تحذيرات وزارة الخارجية الفلسطينية من استمرار الهجوم الوحشي وغير المبرر الذي ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة ضد بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منهما.

وأوردت صحف فلسطين مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، القنصل البريطاني العام فيليب هول أن تتدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالقدس الشرقية تصويتًا وترشيحًا وحملات انتخابية بمراقبة وإشراف دوليين.

ورصدت أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن هناك حراكًا فلسطينيًا وعربيًا لإحباط المحاولات الأمريكية - الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتأثير على تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا" واقتصاره على عام بدلًا من ثلاثة أعوام، مؤكدًا أن المؤامرة على الأونروا ستفشل.

وتطرقت إلى استمرار المتظاهرين في العراق الاحتجاجات، داعين إلى "إسقاط النظام" رغم اتفاق الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة ضد المحتجين، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم".