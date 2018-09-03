أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أنه قرّر وقف بث القناة التلفزيونية الفضائية الخاصة "إل تي سي" بسبب ارتكابها "مخالفات مهنية" من بينها ظهور مثليين في برامجها.



وأشار المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي الى انّه "نظراً لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية إلا أن القناة لم تمتثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية".



وقناة "إل تي سي" هي قناة مصرية خاصة تعرض برامج رياضية وسياسية ومنوّعات وقد انطلقت عام 2014 ولكنها ليست بين القنوات التي تحظى بقاعدة مشاهدين كبيرة.