أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات كبير مفاوضي الاتحاد لشئون البريكزيت ميشيل بارنييه أن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم عرض معدل يحترم السيادة الإقليمية لبريطانيا على أيرلندا الشمالية.
وتناولت الصحف تحذير مكتب الإرصاد الجوي البريطاني المواطنين في المناطق الشمالية والشمال غربية من البلاد جراء توقع وصول العاصفة "ألي" اليوم.
وسلطت الضوء على فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا في جرائم ضد أقلية الروهينجا المسلمة، منها الإبادة الجماعية، تمهيدا لفتح تحقيق شامل في الأزمة المتهم فيها حكومة ميانمار.
GMT 21:02 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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