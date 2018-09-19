أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات كبير مفاوضي الاتحاد لشئون البريكزيت ميشيل بارنييه أن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم عرض معدل يحترم السيادة الإقليمية لبريطانيا على أيرلندا الشمالية.

وتناولت الصحف تحذير مكتب الإرصاد الجوي البريطاني المواطنين في المناطق الشمالية والشمال غربية من البلاد جراء توقع وصول العاصفة "ألي" اليوم.

وسلطت الضوء على فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا في جرائم ضد أقلية الروهينجا المسلمة، منها الإبادة الجماعية، تمهيدا لفتح تحقيق شامل في الأزمة المتهم فيها حكومة ميانمار.