أعلن المنتج صادق الصباح، وفاة والدة الإعلامي ومدير عام القنوات التليفزيونية بشبكة "إم بي سي" اللبناني علي جابر صباح اليوم، حيث أعرب عن حزنه لهذا الاأمر و نعى الإعلامي الشهير.وكتب الصباح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" تدوينة كتب فيها: "تعازيي الحارة بوفاة والدة الصديق العزيز علي جابر.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. إن لله وإن إليه راجعون".

وفي وقت سابق، خضع الإعلامي للقاح كورونا، ونشر الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "خلال تلقي اللقاح، شكرًا وزارة الصحة الإماراتية وشكرًا للدكتورة أمل الحمادي".

