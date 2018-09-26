أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمشاركة المغرب في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاتصالات التي أجراها كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت الصحف إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتناقلت تحذيرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ،من تفاقم الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين، في ظل أزمة التمويل التي تواجهها الوكالة لتشغيل المدارس والمراكز الصحية.

وتطرقت الصحف إلى الأوضاع الأمنية في سوريا، كما تابعت الأوضاع المتوترة في العاصمة الليبية طرابلس.

وتحدثت عن الاشتباكات بين قوات الحكومة والمعارضة في جنوب السودان والتي تجددت بعد أسبوعين فقط على توقيع الطرفين على اتفاقية سلام.