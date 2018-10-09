أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الثلاثاء

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين

خادم الحرمين يهنئ رئيس أوغندا بذكرى الاستقلال

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة بن سفران

ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس موسيفيني

ولي العهد والسفير جيفري يستعرضان تطورات الأوضاع على الساحة السورية

الفيصل يطلق إشارة البدء لورشة تقييم «حج 39».. ومبادرات موسم 40

أمير الرياض يشرف حفل سفارة الأورغواي

أمير منطقة القصيم يفتتح مرصد البكيرية الفلكي للترائي الأول بالمنطقة

أمير الشمالية يطلع على مستجدات الكلية التقنية

أمير جازان يدشن العيادة المتنقلة و«حملة التوعية بالسرطان»

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: خبر طرد السفير التركي من المملكة «كاذب»

انطلاق التمرين السعودي ـ المصري المشترك «تبوك 4»

البحرين تعرب عن تقديرها لمواقف المملكة والإمارات والكويت

«التحالف» يدمر مخزن صواريخ في حجة

الانقلابيون يهجّرون اليمنيين في الحديدة

العراق: استبعاد بعض مرشحي الكتل السياسية يعطل حكومة عبدالمهدي

سورية: مناطق "النظام" محظورة أمام الإغاثة

"سيناء 2018" تردي 26 إرهابياً في العريش

قوات حفتر توقف مطلوباً لدى القاهرة

طالبان تتوعد بعرقلة انتخابات أفغانستان

اتهامات فساد لرئيس الإنتربول السابق

روسيا تستدعي السفير الهولندي