أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إطلاق رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى بعد ساعات من تسلمه حقيبة وزارة المالية، وعودا بمعالجة شح السيولة في غضون 75 يوما والتزام بنك السودان المركزي بشراء الذهب بالسعر الحر.
وتطرقت إلى إحالة الرئيس السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس عددًا من قادة الجيش إلى التقاعد، شملت القرارات ، ترفيع الفريق هاشم عبد المطلب إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً.
ولفتت الانتباه إلى توثيق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 100 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تتعلق بحرية الرأي والتعبير خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.
وسلطت الضوء على لقاء قادة الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقرر عقده اليوم في مدينة سالزبورغ النمساوية.
GMT 21:03 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:02 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 20:59 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 20:54 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 20:52 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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