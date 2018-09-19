أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إطلاق رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى بعد ساعات من تسلمه حقيبة وزارة المالية، وعودا بمعالجة شح السيولة في غضون 75 يوما والتزام بنك السودان المركزي بشراء الذهب بالسعر الحر.

وتطرقت إلى إحالة الرئيس السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس عددًا من قادة الجيش إلى التقاعد، شملت القرارات ، ترفيع الفريق هاشم عبد المطلب إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً.

ولفتت الانتباه إلى توثيق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 100 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تتعلق بحرية الرأي والتعبير خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.

وسلطت الضوء على لقاء قادة الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقرر عقده اليوم في مدينة سالزبورغ النمساوية.