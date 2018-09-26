أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن إجراء انتخابات عامة قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في مارس 2019 ليس في المصلحة الوطنية.
وتناولت الصحف تأكيد المتحدث الحكومي البريطاني إدوين سموأل دعم المملكة المتحدة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن لاستعادة الحكومة الشرعية وفق قرارات الأمم المتحدة، مع مراعاة القانون الإنساني الدولي.
وسلطت الضوء على تحذير جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من عواقب وخيمة إذا ما أضرت بمصالح الولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها.
وتناقلت الصحف اتفاق المملكة العربية السعودية وألمانيا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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