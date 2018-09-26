أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن إجراء انتخابات عامة قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في مارس 2019 ليس في المصلحة الوطنية.

وتناولت الصحف تأكيد المتحدث الحكومي البريطاني إدوين سموأل دعم المملكة المتحدة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن لاستعادة الحكومة الشرعية وفق قرارات الأمم المتحدة، مع مراعاة القانون الإنساني الدولي.

وسلطت الضوء على تحذير جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من عواقب وخيمة إذا ما أضرت بمصالح الولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها.

وتناقلت الصحف اتفاق المملكة العربية السعودية وألمانيا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.