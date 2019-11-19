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اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أولت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، ومباحثاته مع الجانب الألماني من أجل تطوير العلاقات في شتى المجالات.
ولفتت الصحف إلى أن الرئيس السيسي التقى مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وزار البرلمان الألماني للقاء رئيسه فولفجانج شويبله، حيث عقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين الألمان.
وفي الشأن الاقتصادي المصري أبرزت الصحف تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال منتدى الأعمال المصري الأمريكي، أن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحداً من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو.
وعربيا سلطت الصحف المصرية الضوء على الملفين العراقي واللبناني حيث قام المتظاهرون على الساحة العراقية بقطع طريق النجف – الكوفة وجسر المطار بالعاصمة، فيما وصف رئيس مجلس الوزراء اللبناني نبيه بري في تصريحات أمس لبنان بأنه يشبه سفينة تغرق معربا عن أمله في موافقة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري على تشكيل الحكومة الجديدة.

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اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء



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