أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بعودة الهدوء إلى مدينة البصرة العراقية عقب المظاهرات المطالبة بتوفير مياه الشرب و عودة الخدمات التي يطالبون بها.

وتابعت مستجدات الملف اليمني والتقدم الذي يحرزه الجيش اليمني المسنود من التحالف على الأرض في أعقاب فشل مشاورات جنيف وعدم جدية وانعدام مصداقية المليشيات الإنقلابية الحوثية في الدخول فيها.

وأخبرت الصحف أن نظام الأسد شن هجوم واسع على محافظة إدلب، فضلا عن تهجير لما لا يقل عن 800 ألف نازح.

وتطرقت إلى فوز الإتحاد من أجل الجمهورية " الحزب الحاكم " في الإنتخابات التشريعية التي شهدتها موريتانيا في الأول من شهر سبتمبر الجاري بـ 67 مقعدًا برلمانيًا من أصل 157 مقعد.