أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بعودة الهدوء إلى مدينة البصرة العراقية عقب المظاهرات المطالبة بتوفير مياه الشرب و عودة الخدمات التي يطالبون بها.
وتابعت مستجدات الملف اليمني والتقدم الذي يحرزه الجيش اليمني المسنود من التحالف على الأرض في أعقاب فشل مشاورات جنيف وعدم جدية وانعدام مصداقية المليشيات الإنقلابية الحوثية في الدخول فيها.
وأخبرت الصحف أن نظام الأسد شن هجوم واسع على محافظة إدلب، فضلا عن تهجير لما لا يقل عن 800 ألف نازح.
وتطرقت إلى فوز الإتحاد من أجل الجمهورية " الحزب الحاكم " في الإنتخابات التشريعية التي شهدتها موريتانيا في الأول من شهر سبتمبر الجاري بـ 67 مقعدًا برلمانيًا من أصل 157 مقعد.
GMT 20:57 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:56 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 20:50 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 20:45 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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