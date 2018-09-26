أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

تابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم آخر المستجدات في الملف الليبي ,حيث أوردت دعوة فرنسا الأسرة الدولية الى ممارسة ضغوط قصوى وفرض عقوبات على الذين ينشرون الفوضى في ليبيا ويمنعون هذا البلد من التقدم باتجاه انتخابات .

ونقلت في السياق إعلان قوة حماية العاصمة الليبية طرابلس عن إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع ما وصفتها المجموعات المهاجمة للعاصمة , مشيراً إلى بدء سحب التشكيلات المسلحة من عدة أحياء بجنوب العاصمة طرابلس .

ورصدت صحف الأربعاء في الشأن الفلسطيني تصريحات لمسؤول فلسطيني قال فيها إن الرئيس محمود عباس سيطلب من دول العالم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية .

وكتبت إلى جانب ذلك عن تواصل اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي والتضييق على المصلين وحراس المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف واعتقال عدد منهم .

ونقلت في الشأن السوري تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أكد فيها أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي وتدريب الحلفاء المحليين وأن بقاء القوات الأمريكية هو لضمان الاستقرار في سوريا .

وتطرقت إلى اعلان المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ان الاتحاد مستعد للمشاركة في إعادة اعمار سوريا بشرط قيام نظام دستوري وإجراء إصلاحات سياسية هناك .

ونشرت صحف تونس العديد من التقارير الأخرى الإقليمية والدولية بينها بدء المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة , وإعلان وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصرها تمكنت من تحييد 160 إرهابيا بين قتيل وموقوف في عمليات متفرقة بمختلف مناطق البلاد منذ بدء العام الحالي 2018 م ومقتل العديد من المسلحين من جماعة بوكوحرام في عملية عسكرية للجيش النيجري شمال شرقي البلاد .