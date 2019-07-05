اهتمامات الصحف الليبية الجمعة



ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة مفوض الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الافريقي أميرة الفاضل

على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في مدينة نيامي النيجر مطالبًا الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في حل مشكلة المهاجرين وترحيل أكثر من 3000 مهاجر لدولهم.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، موضحة تواصل حدة الاشتباكات المسلحة في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وبينت دعوة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، ديمتريس أفراموبولوس، موجها رسالة لوزراء الخارجية والداخلية والعدل الأوروبيين

والمنظمة العالمية للهجرة بشأن وضع المهاجرين العالقين في ليبيا، واستعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الإسراع في استكمال آليات إعادة التوطين في النيجر وترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا.

وتطرقت دعوة الجزائر إلى كشف الضالعين في جريمة استهداف مركز تاجوراء، مستنكرة بشدة جريمة استهداف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بضواحي العاصمة الليبية طرابلس مساء الثلاثاء، مشددة على الضرورة الملحة للعودة، دون أجل، إلى مسار الحوار الشامل بين كل الأطراف الليبية للخروج من الأزمة.

وعرجت على لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى مع الرئيس الروسى بوتين، موضحة أن كونتى أوضح أن هناك مخاطر حول الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه المخاطر تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وإلى نشوب أزمة إنسانية مما يشكل خطرًا على الأمن الجماعي.