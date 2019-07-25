اهتمامات الصحف العراقية الخميس



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بآراء الكتل السياسية العراقية المتباينة بشأن قانون تعديل قانون الانتخابات المحلية "انتخابات مجالس المحافظات" المثير للجدل, والذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول, مبرزة دعوة بعض البرلمانيين لإعادة النظر بالعديد من فقراته.

أمنيًا أبرزت الأهداف التي حققتها القوات الأمنية العراقية المشتركة, مسنودة بسلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي في إطار عملية "إرادة النصر" التي دخلت يومها الخامس أمس, لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي, مؤكدة بأنها أكملت مهامها الأمنية المرسومة في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها والتابعة لمحافظات الأنبار وصلاح الدين وديالي.

وتطرقت إلى موقف بريطانيا من عمليات القرصنة التي تعرضت لها بواخر تجارية في المياه الدولية بمضيق باب المندب.