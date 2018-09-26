أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناقلت تصريحات عدد من الوزراء والمسؤولين الباكستانيين الذين أكدوا وقوفهم مع المملكة العربية السعودية في دعم قراراتها ومواقفها تجاه القضايا الإسلامية والدفاع عن أمن الحرمين الشريفين، وذلك خلال مؤتمر انعقد أمس في إسلام آباد.

واهتمت بالجهود الجارية بين باكستان والهند عبر القنوات الدبلوماسية لتحسين العلاقات الثنائية رغم تبادل البلدين التهديدات والانتقادات عبر وسائل الإعلام.

وأخبرت عن تجديد باكستان دعمها لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا حول قضية نوغورنو – كاراباخ.

وتناقلت أنباء اتفاق باكستان ودولة الكويت على بذل جهود مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين.

وأشارت إلى الجهود الجارية بين باكستان ومصر لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

واهتمت كذلك بجهود قوات الأمن الباكستانية لتحسين الوضع الأمني في إقليم بلوشستان والحد من نشاط العناصر الإرهابية التي تهدد أمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.