أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أولت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها بالزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى روسيا، مبرزة القمة الثنائية التي سيعقدها السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدًا في سوتشي، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة.

وسلّطت في الإطار ذاته الضوء على الكلمة التي سيلقيها الرئيس السيسي اليوم أمام البرلمان الروسي، بشأن جهود مصر في مكافحة الإرهاب وإنهاء الأزمات في دول المنطقة.

وتابعت صحف الثلاثاء مباحثات القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي مع نظيره القبرصي سافاس أنجليديس، بشأن سُبل تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

وعرجت على تطورات الأوضاع في الأرضي الفلسطينية المحتلة، لافتة النظر إلى استشهاد فلسطيني جراء اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قرية الخان الأحمر، وإصابة 5 آخرين، واعتقال 26 فلسطينيًا خلال مداهمات في الضفة الغربية.

ونشرت إعلان الحكومة الأردنية فتح معبر "جابر – نصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا، فضلاً عن إعادة فتح معبر القنيطرة الحدودي بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة.

وأشارت إلى قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر وإحالته للتحقيق، وتعيين معين عبد الملك رئيسًا للوزراء.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي بصعيد مصر.