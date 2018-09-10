أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

أشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم إلى حال الانتظار السائدة على الساحة السياسية اللبنانية لبروز ما من شأنه إزالة العراقيل التي تعترض المحاولات الجديّة المبذولة في سبيل تشكيل حكومة جديدة تتصدى لتحديات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

ورصدت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين الذين سقطوا جراء ضربات جوية شنتها القوات الروسية والسورية أمس، على محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في وقت استمر نزوح المئات من جنوب المحافظة إلى شمال البلاد، قرب الحدود مع تركيا، وفق ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أبدت الصحف اهتماما ًبالمكاسب النوعية التي حققها الجيش اليمني، بمساندة التحالف العربي أمس، من خلال إحكام سيطرتها على مواقع جديدة في مديريتي حيران وعبس ‏بمحافظة حجة، عقب ‏طرد عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية منها.

وواكبت الهدوء النسبي الذي شهدته مدينة البصرة أمس، عقب موجة من الاحتجاجات العنيفة تواصلت على مدار أسبوع وراح ضحيتها 15 شخصًا.

ولفتت الانتباه إلى استشهاد شاب فلسطيني أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة المحاصر.

وتناقلت صحف لبنان، المخرجات التي انبثقت عن اجتماع الترتيبات الأمنية، الذي التأم برعاية أممية في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس أمس، بهدف تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.