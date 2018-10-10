أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، التزامه بالعمل السياسي وعدم رفض المفاوضات، إلا أنها يجب أن تكون مبنية على حل الدولتين على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية من خلال آلية دولية متعددة الأطراف.

وسلطت الضوء على إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات "تسريب" عقار تاريخي في القدس إلى جمعية استيطانية إسرائيلية.

وتحدثت صحف الأربعاء عن سماح سلطات الاحتلال إسرائيلي بإدخال كميات من الوقود الصناعي الإسرائيلي لصالح محطة كهرباء غزة، وذلك عبر معبر "كرم أبو سالم".

وأوردت التقرير الصادر عن الأسير المحرر عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (5200) طفل منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من أكتوبر2015، وهؤلاء يشكلون ما نسبته (24%) من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة (انتفاضة القدس).

ونشرت الصحف تأكيدات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا سيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة.

وتطرقت صحف مصر إلى خسارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، معركة في صراعه القضائي لتجنب المثول أمام المحكمة في تهم فساد واستغلال النفوذ.