أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمشروع الموازنة الذي ستقدمه الحكومة اليوم أمام البرلمان لمناقشته وتقديم التعديلات على بنوده.

وتطرقت إلى القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية القاضي برفض إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الراغبين في الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا.

وعرجت صحف المغرب على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتاجيل هدم الخان الأحمر ونقلت رد الفعل الفلسطيني الذي اعتبره محاولة للتخدير لتجنب ردود الفعل الدولية الغاضبة.

وتابعت الوضع في ليبيا في ظل الاضطراب الأمني وغياب الحكومة المركزية القوية .

وواصلت اهتمامها بالجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران ضد المدنيين في اليمن ، وخاصة على مستوى الحصار وتجنيد الأطفال وتخريب البنى التحتية.

وعرجت الصحف على ابعاد وعواقب خروج واشنطن من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا وتأثيرها على الأمن في العالم.