أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، حديث رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنه جرى الاتفاق على 95% من بنود اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتناولت تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سوف تكثف نشاطها على مستوى ترسانتها النووية للضغط على روسيا والصين.

وتناقلت صحف الثلاثاء حث الاتحاد الأوروبي كلاً من الولايات المتحدة وروسيا على الحفاظ على "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى"، ووصفها بأنها "حجر زاوية" لأمن أوروبا.

وسلطت صحف بريطانيا الضوء على إعلان المتحدث المساعد باسم الأمم المتحدة فرحان عزيز حق، أن "قافلة" المهاجرين من أميركا الوسطى المتجهة إلى الولايات المتحدة تضمّ أكثر من سبعة آلاف شخص، بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.