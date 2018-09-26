أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر انطلاق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيدات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة، سيمثل مفترق طرق، ويمهد لمرحلة جديدة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني".

وسلطت الصحف الفلسطينية الضوء على كلمة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعا خلالها لاتخاذ إجراءات لتمويل عاجل للاجئين الفلسطينيين بغرض الحد من التوجه نحو التطرف واليأس بعد أن أوقفت الولايات المتحدة كل مساعداتها.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بدعوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، قناصل دول: السويد، وبريطانيا، وبلجيكا، إلى خلق مسار سياسي دولي يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويحمي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الرابع من حزيران عام 1967.

وأوردت أقوال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل أصبح بعيد المنال، وإن الصراع في الشرق الأوسط يشتد.

ونشرت صحف هذا اليوم إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فك التوافق السياسي بينه وبين حزب النهضة الاسلامي بطلب من الأخير، في خطوة من الصعب أن تفتح المجال نحو إعادة مشهد الاستقطاب الثنائي قبل سنة من الانتخابات، وفقا لمحللين.