أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

تناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم نتائج اجتماع قادة الأغلبية البرلمانية في الجزائر برئاسة الوزير الاول أحمد أويحيى، تحسبا لانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان خلفا لسعيد بوحجة، والتنسيق داخل البرلمان من أجل تمرير قانون ميزانية الدولة للعام 2019 م.

وتحدثت الصحف عن شروع الحكومة في تعويض المواطنين المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شمال وجنوب الجزائر خلال الشهر الماضي.

ورصدت دوليًا قرار إلغاء اتحاد العمال التونسي اضرابًا كان مقررا يوم غد الاربعاء بعد اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بشأن رفع الرواتب وتوافق لبناني حول تشكيل الحكومة في أقرب وقت، واستعداد روسيا للتنسيق مع الأمم المتحدة وواشنطن بشأن الملف السوري ومسألة من سيخلف المبعوث الاممي الى سوريا ستفان دي ميستورا الذي أعلن تركه منصبه وإدانة الخارجية الفلسطينية مشروع قانون اسرائيلي يمنع زيارة الاسرى.

كما تطرقت في متفرقات دولية أخرى اعتراض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على قرار الاتحاد الاوروبي بسبب مشكلة الحدود مع ايرلندا بعد الـ"بريكسيت"، ومقتل أربعة مراقبين في الانتخابات البرلمانية الأفغانية، وارتفاع عدد ضحايا حادث القطار في تايوان إلى 18 قتيلا و187 جريحا.