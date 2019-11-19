اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء

تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم باهتمام تطورات ساحات الاعتصام والتظاهر في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية ,والتي دخلت يومها السابع والعشرين,مبرزة مطالب المتظاهرين التي لم تتغير منذ انطلاق الاحتجاجات في الخامس والعشرين من الشهر الماضي والمتمثلة باجراء إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية واسعة .

ونوهت الصحف بتدفق حشود جديدة من المتظاهرين على ساحتي التحرير والخلاني بوسط بغداد أمس, معززين بحملات تبرع واسعة من قبل الأهالي شملت الأغطية والمفروشات والأدوية وغيرها من المسلتزمات الضرورية التي يحتاجها المتظاهرون مع تدني درجات الحرارة.

وتناولت صحف اليوم لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة, ومع السفير الأمريكي لدى العراق , مركزة على المواضيع التي تم بحثها خلال اللقائين.

وتطرقت إلى استمرار إغلاق ثلاثة جسور في بغداد "الجمهورية والسنك والأحرار" والتي تربط ضفتي نهردجلة بسبب المواجهات المستمرة بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية.