أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، ترحيب باكستان بالجهود السعودية التركية المشتركة الجارية لبحث موضوع اختفاء جمال خاشقجي في تركيا، ومطالبتها بعدم الحديث عن القضية حتى ظهور نتائج التحقيق المشترك.

وأخبرت عن تراجع شعبية الحزب الحاكم وفقًا لنتائج الانتخابات التكميلية التي جرت في باكستان يوم الأحد الماضي.

واهتمت صحف الثلاثاء بتجديد الرئيس الباكستاني عارف علوي رغبة بلاده في التوصل إلى توافق مع الجانب الهندي حول إطار للاستقرار الاستراتيجي.

وأشارت إلى استمرار تراجع مؤشرات سوق الأسهم الباكستانية، مع استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.

وعرجت على تأكيد قيادتي باكستان والصين على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك رغم التحديات الإقليمية.

وأخبرت الصحف كذلك عن إغلاق باكستان أحد المعربين الحدوديين مع أفغانستان بعد تعرض قواتها لإطلاق النار من جانب القوات الأفغانية.

أفغانيًا.. تناقلت مقتل ثلاثة عشر مسلحًا بغارة جوية شنتها قوات التحالف الدولية على إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وأشارت إلى تصاعدت الاحتجاجات في إيران ضد الرئيس حسن روحاني على تردي الأوضاع الاقتصادية.

كما تناقلت صحف باكستان أنباء الفيضانات الكارثية التي تشهدها فرنسا التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة وتشريد المئات.