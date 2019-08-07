أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إدانة الجزائر الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له معهد الأورام بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤكدة تضامنها مع مصر حكومة وشعبا ودعمها لجهود الحكومة المصرية لاجتثاث جذور هذه الآفة من البلاد.

ولفتت الانتباه إلى ارتفاع حمى الترشيحات لانتخابات الرئاسة في تونس يوم 15 سبتمبر القادم، مشيرة إلى قرار الرئيس السابق منصف المرزوقي الترشح إلى جانب حسم حركة النهضة تقديم عبد الفتاح مورو لخوض السباق الرئاسي.

وأشارت صحف الأربعاء إلى إعلان القيادة المركزية للقوات الأمريكية عن إرسال 3700 جندي إلى الأردن للمشاركة في تدريبات سنوية بمشاركة 28 دولة.