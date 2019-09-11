اهتمامات الصحف السودانية الأربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تحديد مجلس الوزراء السوداني في أول اجتماع له أمس 10 أولويات لتنفيذها في فترة الـ6 أشهر الأولى تمثلت في بناء السلام العادل والشامل، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومعالجة الارتفاع الحاد في الأسعار وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية.

ونقلت عن عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنّ المشاورات التي تجري في عاصمة جنوب السودان جوبا، تهدف إلى التوصل والاتفاق على خارطة طريق للسلام مع حركات الكفاح المسلح، موكدا أنها تسير بشكل بنّاء وجيد.

وعرجت على مواصلة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة الهشة في الحديدة أمس غداة اتفاق جديد رعته الأمم المتحدة على خفض التصعيد ونشر مراقبين في أربعة مواقع.

ونشرت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.

ولفتت الانتباه إلى شن القوات العراقية المشتركة، أمس ، هجوماً على أحد المعاقل المهمة لتنظيم – داعش- الإرهابي قرب مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد.

وسلطت صحف السودان الضوء على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي فيما أكد الأخير أنه هو من قدم استقالته.