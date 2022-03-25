سويسرا تؤكد لن نعلّق بث وسائل الإعلام الروسية التي حظرها الاتحاد الأوروبي
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سويسرا تؤكد لن نعلّق بث وسائل الإعلام الروسية التي حظرها الاتحاد الأوروبي

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العرب اليوم - سويسرا تؤكد لن نعلّق بث وسائل الإعلام الروسية التي حظرها الاتحاد الأوروبي

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جنيف - العرب اليوم

أعلنت الحكومة السويسرية أنها لن توقف بث وسائل الإعلام الروسية التي حظرها الاتحاد الأوروبي على أراضيه وفي مقدمتها شبكة RT، ووكالة "سبوتنيك".

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سويسرا تؤكد لن نعلّق بث وسائل الإعلام الروسية التي حظرها الاتحاد الأوروبي سويسرا تؤكد لن نعلّق بث وسائل الإعلام الروسية التي حظرها الاتحاد الأوروبي



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