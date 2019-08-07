أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالحراك السياسي الذي تعيشه تونس، مشيرة إلى ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 27 شخصًا في اليوم الخامس من قبول الترشحات.وكتبت محليًا أيضًا، عن منح الإتحاد الأوروبي هبة لتونس قدرها 40 مليون دولار، وذلك عبر توقيع اتفاق بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية.

مغاربيًا.. كتبت صحف الأربعاء، عن تدمير السلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، طائرة شحن محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة.

وأشارت عربيًا، إلى إدانات واسعة للحادث الإرهابي الذي وقع بمعهد الأورام وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 20 شخصًا وإصابة العشرات.

إقليميًا.. أوردت صحف تونس، استنكار باكستان قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير، واستدعاء السلطات الباكستانية سفير الهند في اسلام أباد، وتوعد رئيس وزراء باكستان باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.