اهتمامات الصحف التونسية الأحد



اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بترحيب تونس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وهيئة قوى الحرية والتغيير في السودان، القاضي بإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.

محليًا كتبت أيضًا عن الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وذلك بعد أن بدد توقيع الرئيس التونسي على أمر دعوة الناخبين لهذه الاستحقاقات حول إمكانية تأجيلها.

مغاربيًا, أخبرت صحف الأحد، عن بدء أعمال المنتدى الوطني الجزائري للحوار، بمشاركة أحزاب وشخصيات وطنية وجمعيات بهدف التوصل إلى حل للازمة السياسية التي تمر بها الجزائر.

دوليًا, كتبت صحف تونس، عن تحذيرات أطلقتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن تفيد من احتمال استفادة تنظيم القاعدة من التوتر الحاصل في الشرق الأوسط لا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.