أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في آخر جلسة عقدها أمس، وتناولت صحف اليوم القمة الوزارية الثلاثية التي عقدت في بغداد الأحد الماضي بمشاركة وزراء خارجية كل من العراق ومصر والأردن, مبرزة تأكيدها على تعزيز العلاقات العربية- العربية وترسيخ مبدأ التعاون الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي, وتأمين عودة النازحين، فضلاً عن دعم جهود إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة الإرهاب.

وأبرزت صحف الأربعاء موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والمملكة العربية السعودية.