أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بالسودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي بمكتبه أمس، المبعوث البريطاني الخاص للسودان، السفير روبرت فيروزر الذي أكد دعم بلاده للشعب السوداني والحكومة الانتقالية المرتقبة .

ولفتت الانتباه إلى شن مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أمس، 6 غارات على مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في مديرية – سحار- وسط المحافظة، كما قصفت مقاتلات التحالف موقعاً عسكرياً للحوثيين بالقرب من مركز مديرية - كتاف والبقع- حيث تجددت الاشتباكات بين الميليشيات والجيش اليمني في مواقع متفرقة وسط وشمال المديرية.

ونشرت إعلان حرس السواحل الليبي أمس، إنقاذ 122 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب وعلى مسافات متباينة، وعرجت على مصادقة سلطات الاحتلال أمس، على خطط لبناء نحو 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما يعادل 88 % من عمق الضفة.