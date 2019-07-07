اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ترؤس رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي وفد الجزائر إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بعاصمة النيجر نيامي، مشيرة إلى أن ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب ومنطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تتصدر جدول الأعمال.

وأخبرت عن إعلان قادة أحزاب المعارضة والمجتمع المدني, موافقتهم على الحوار مع السلطة، من أجل التعجيل بالخروج من الأزمة الراهنة.

وواكبت تطورات الأوضاع في السودان، لافتة إلى ترحيب عربي ودولي كبير باتفاق تسيير المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى تعهد رئيس المجلس الانتقالي العسكري بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة.

وفي متفرقات أخرى، تناقلت صحف الجزائر نبأ الزلزال الذي ضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بقوة 1ر7 درجات مخلفا إصابات وأضرار محدودة في منشآت البنى التحتية.