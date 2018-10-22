أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ترحيب جامعة الدول العربية بأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -وكذلك بالبيان الصادر عن النائب العام فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالمواطن جمال خاشقجي.

ولفتت إلى إشادة الجامعة العربية بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن والتي تشير الى الحرص الكبير على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسلطت صحف الإثنين الضوء على بيان الخارجية الفلسطينية الذي اعتبرت فيه القرار الإسرائيلي تأجيل هدم قرية الخان الأحمر محاولة لتخدير ردود الفعل الدولية والشعبية المناهضة للقرار.

وعرجت على تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، منوهه باقتراب القوات الشرعية في محافظة البيضاء من إحكام سيطرتها الكاملة على "مديرية الملاجم " الاستراتيجية وسط معارك مع الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران .

وأخبرت عن مقتل 67 شخصا في نيجيريا خلال أعمال عنف طائفية، مشيرة إلى اعتقال الشرطة التنزانية 104 إرهابيا، ممن يشتبه في أنهم يخططون لإقامة قواعد في موزنبيق المجاورة.

محلياً تحدثت صحف مصر عن موافقة مجلس النواب في جلسته أمس، على قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.