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اهتمامات الصحف الليبية الأربعاء

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الصحف الليبية
طرابلس - العرب اليوم

تناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم على ردود الفعل المحلية من قبل القبائل والمنظمات وعدد من السياسيين بعدم توقيع قائد عام الجيش خليفة خفترعلى إتفاقية وقف أطلاق النار، موضحين أن إنسحاب حفتر موقف بطولى ويؤكد وطنيته وجهود الجيش من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية والأطماع السياسية والاقتصادية التركية ورفضه التدخل الأجتبى مهما كانت الأسباب.
وأشارت إلى إعلان ألمانيا رسميًا عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين الأحد المقبل بمشاركة طرفي الصراع وعدد من الدول ووفود الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
ونوهت صحف الأربعاء إلى دعوة دول الساحل الخمس الإفريقية وفرنسا خلال قمة سداسية، المجتمع الدولي إلى إعطاء الملف الليبي «الأولوية» بهدف تسوية الصراع بين الأطراف الليبيين، مؤكدين دعمهم مخرجات مؤتمر برلين المزمع انعقاده الأحد المقبل الرامي إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

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اهتمامات الصحف الليبية الأربعاء اهتمامات الصحف الليبية الأربعاء



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