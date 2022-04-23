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اعتقال صحفية ألمانية في العراق

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بغداد - العرب اليوم

اعتقلت السلطات العراقية صحفية ألمانية في مدينة سنجار شمال العراق ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصادرها، اليوم السبت، يحاول الدبلوماسيون الألمان الوصول للمعتقلة وأشارت الوكالة إلى أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية الألمانية. ولم يتم ذكر لصالح أي وسيلة إعلام تعمل الصحفية، كما أن ملابسات الحادث غير معروفة حتى اللحظة وذكرت الوكالة أن مواطنا من سلوفاكيا اعتقل مع الصحفية الألمانية.

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اعتقال صحفية ألمانية في العراق اعتقال صحفية ألمانية في العراق



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