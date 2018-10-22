أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

القيادة تعزي أسرة الفقيد جمال خاشقجي

«دافوس الصحراء» يسهم في اكتشاف الفرص الاستثمارية وتعزيزها

المنطقة اللوجستية ستجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات

السعودية للكهرباء: إدراج أسهم أرامكو ضمن المستفيدين من الأرباح

الدعم السعودي لليمن يتواصل رغم الشائعات والشعارات الخاطئة

مركز الملك سلمان يوزع 15 طنًا من السلال الغذائية للمتأثرين بإعصار «لبان»

سلطان بن سلمان: رفع نسبة السعودة بقطاع السياحة إلى أكثر من 28 %

أمين عام مجلس التعاون: المملكة برهنت حرصها وشفافيتها

السديس يشيد بنهج المملكة في تحكيم الشريعة وتحقيق العدالة

الجبير: نحرص على الإدلاء بمعلومات دقيقة.. لا تقفزوا للاستنتاجـات دون انتهاء التحقيـقات

محاسبة المتورطين في وفاة خاشقجي بغض النظر عن مناصبهم

رئيس هيئة حقوق الإنسان : حماية حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة

المملكة تدين الهجمات على مراكز الاقتراع في كابول

الجيش اليمني يقترب من السيطرة على الملاجم

الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف الاحتلال مسؤولين في القدس

انطلاق «جسر 19».. والهدف: تعزيز القدرة القتالية والأداء الاحترافي.. مناورات عسكرية سعودية بحرينية بالخليج العربي

«الديمقراطي الكردستاني» يتصدر انتخابات كردستان العراق

موسكو: الانسحاب الأميركي من المعاهدة النووية خطوة خطيرة