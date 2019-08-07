أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد حدة المواجهة السياسية بين فريق رئيس الجمهورية والحزب التقدمي الاشتراكي بعد المواقف التي أطلقها الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس موجها اتهامات مباشرة للرئيس ميشال عون بالتدخل لدى القضاء بشأن حادثة قبرشمون.

وأشارت إلى مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلية أمس على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتحدثت صحف الأربعاء عن إصدار المحكمة العسكرية الجزائرية أمراً دوليًا بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.

وأخبرت عن إعلان القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية عن إرسال حوالي 3700 جندي إلى الأردن للمشاركة في مناورات "الأسد المتأهب" التي ستجرى في الفترة من 25 الجاري إلى 5 سبتمبر بمشاركة 28 دولة عربية وغربية فيها.

ولفتت إلى تحذير الصين أمس من أنها ستتخذ تدابير مضادة لم تحددها في حال مضت الولايات المتحدة في خطط نشر صواريخ أرض متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادىء، وتطرقت صحف لبنان إلى تهديد بيونغ يانغ أمس بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعدما أطلقت مقذوفات جديدة في التجرية الرابعة من نوعها خلال 12 يوما منددة ببدء مناورات عسكرية بين سيول وواشنطن في كوريا الجنوبية.