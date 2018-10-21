أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يعزي الرئيس التونسي في ضحايا الفيضانات

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الهندي في ضحايا حادث قطار البنجاب

ولي العهد يعزي الرئيس الهندي في ضحايا حادث دهس القطار

ولي العهد يعزي قايد السبسي في ضحايا الفيضانات التي شهدتها تونس

أمير منطقة مكة: قرارات خادم الحرمين الشريفين إرساء لمبادئ العدل والمساواة

أمير الرياض: الأوامر الملكية أكدت أننا دولة لا تحيد عن منهجها المستمد من شرع الله

أمير منطقة عسير: موقف المملكة يؤكد وقوفها على خط واحد مع مواطنيها

أمير الباحة : الأوامر الملكية تؤكد ما تأسست عليه المملكة من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية

هيئة كبار العلماء: القيادة حريصة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين

وزير العدل: قضاؤنا مستقل بالكامل.. وقضية «خاشقجي» ستأخذ مجراها النظامي السعودي

منظمة التعاون الإسلامي: القضاء السعودي يتمتع بالنزاهة والاستقلالية

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن وفاة خاشقجي

الجامعة العربية: نرفض تسييس قضية خاشقجي أو استغلالها من قبل أي طرف

رئيس البرلمان العربي: قرارات خادم الحرمين حازمة وستحقق العدالة

قوات الاحتلال تعتقل مدير مخابرات القدس

تنازل الكتل السياسية عن استحقاقها الانتخابي ينقذ العراق

100 قتيل وجريح في قصف مسجد شرقي سورية

قذائف "طالبان" تُعيق الانتخابات الأفغانية

آلاف البريطانيين يطالبون باستفتاء على شروط مغادرة "الأوروبي"

معاهدة الأسلحة النووية تتصدر مباحثات بولتون في موسكو

الناتو يجري أضخم مناورات منذ نهاية الحرب الباردة