اهتمامات الصحف السودانية الأربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اتهام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو - حميدتي - مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح قوش بالوقوف وراء الأحداث التي جرت أمس في الخرطوم.

وعرجت على تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الحفريات واسعة النطاق التي تقوم بها سُلطات الاحتلال وطواقمها وأذرعها المختلفة أسفل المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

واشارت صحف الأربعاء إلى مقتل خمسة مسلحين حوثيين وجرح آخرين في قصف مدفعي للقوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي استهدف تعزيزات للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران شمال محافظة الضالع.

ونقلت عن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي قوله إن العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة التي يمر بها.

ونشرت صحف السودان إعلان الحكومة الألمانية أن المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في العاصمة برلين الأحد المقبل برعاية الأمم المتحدة.