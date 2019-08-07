أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع دائرة التعاون ومد جسور التواصل مع شعوب إفريقيا، وتطوير آليات العمل المشترك لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي والإندماج الإقليمي والتنمية والخدمات.

وسلطت الضوء على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الصفة الغربية المحتلة وفقا لما أعلنته "حركة السلام الآن" الإسرائيلية، ونوّهت الصحف إلى تجديد إيران تهديداتها ضد الملاحة العالمية، مطالبة برفع العقوبات الأمريكية ومعلنة استعدادها للتفاوض.

ولفتت الانتباه إلى أن الهند عززت قرارها إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة التي تسيطر عليها في إقليم كشمير ووضعها تحت الإدارة الهندية المباشرة بشن حملة قمع على من تصفهم بـ "المنشقين" في المنطقة المضطربة

فيما توعد رئيس وزراء باكستان باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

وتناقلت دعوة قيادات بحزب الأمة القومي السوداني لمراجعة الاتفاق الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وتأجيل تشكيل الحكومة مدة شهر من تاريخ تعيين رئيس الوزراء لاستيعاب ملاحظات

الجبهة الثورية التي رفضت الإعلان الدستوري.