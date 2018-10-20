أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالأجواء السلبية التي سادت الساحة السياسية بعد التعقيدات التي برزت في اللحظة الأخيرة بشأن توزرع الحقائب الأساسية وعودة الكلام عن ضرورة توزير قوى سياسية كانت خارج إطار البحث في عملية التشكيل مما يؤشر الى عودة التجاذبات بين القوى الاساسية وتأخير الاعلان عن ولادة الحكومة العتيدة.

وأشارت صحف السبت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع قوات الإحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين في مخيمات شرق قطاع غزة، وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف إسرائيلي من طائرة استطلاع شرق خان يونس.

وأخبرت عن توجيه النيابة العامة أمس 45 تهمة لزعيم المعارضة في ماليزيا أحمد زاهد في إطار قضية فساد وتبييض أموال بقيمة 26.6 مليون دولار بضرية جديدة لحزبه الذي خسر السلطة في انتخابات تاريخية شهدتها البلاد هذا العام.

وأرودت صحف لبنان إعلان تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم، في أفغانستان بإقليم قندهار الأفغاني لمدة أسبوع بعد اغتيال الجنرال عبد الرازق قائد الشرطة في قندهار خارج مقر حاكم الإقليم أول من أمس.