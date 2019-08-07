أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في العديد من مناطق ليبيا وخاصة المنطقة الغربية والجنوبية فى ظل إنقطاع الكهرباء والمياة منذ أربعة أيام ، داعية كافة الجهات الحكومية لتحمل مسؤلياتها تجاة معاناة المواطنيين وإيجاد لحلول لتلك المشكلات .

وأشارت إلى كلمة رئيس البرلمان عقيله صالح خلال مشاركتة فى إجتماع البرلمانات الافريقية التي أكد فيها على الدور التاريخى لليبيا لتأسيس الإتحاد الافريقى ،متناولا الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مشيرا إلى تطلع الشعب الليبي لدعم الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية في تكوين حكومة وحدة وطنية، و رفع التسليح عن الجيش لمحاربة الإرهاب.

وتطرقت الصحف إلى ما أعربت عنه بعثة الأمم المتحدة من قلق إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق، التي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يزيد على 20 شخصا وإصابة الكثيرين،

مشددة على أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وعرجت على تجديد مجلس الأمن دعوته لطرفي النزاع في ليبيا، لوقف إطلاق النار والعودة سريعا إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، مرحبا بدعوة مبعوث الأمم المتحدة، في ليبيا غسان سلامة، لإعلان هدنة بين طرفي الصراع خلال العيد.