أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية اليوم الأحد 31 أيَّار

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، تسجيل 78 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة تسجل في باكستان، مشيرةً إلى الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على الارتفاع القياسي الذي تشهده البلاد في الإصابات بفيروس كورونا.

وأشارت إلى وصول التحقيقات الجارية في حادثة طائرة الركاب الباكستانية التي تحطمت بالقرب من مطار كراتشي مراحله النهائية للكشف عن الغموض المسيطر على سبب تحطمها.

وأخبرت عن تحديد الحكومة الباكستانية مواعيد جديدة للدوام الرسمي مع تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق بسبب فيروس كورونا. وتطرقت صحف باكستان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.1 ملايين حالة في 196 دولة، مع تسجيل 370 ألف وفاة.